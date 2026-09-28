Lazio, Gattuso è partito in quinta: tutti gli inizi di stagione dell'era Lotito
Dal 2004, anno dell’arrivo di Claudio Lotito alla presidenza, la Lazio ha vissuto partenze di ogni tipo: stagioni cominciate con grandi ambizioni, altre più complicate e annate capaci di cambiare volto strada facendo.
Quella attuale, però, ha già scritto una pagina importante: con Gennaro Gattuso in panchina, i biancocelesti hanno conquistato 13 punti nelle prime cinque giornate, frutto di quattro vittorie e un pareggio, facendo registrare il miglior avvio della loro storia in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria e, quindi, anche da quando Lotito è il Presidente della Lazio.
Ma quali erano state, prima di quella orchestrata da Gattuso, le migliori partenze dell’era Lotito? Di seguito i risultati della Lazio dalla stagione 2004/05 ad oggi:
2004/05: 2 Vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta
2005/06: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
2006/07: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte
2007/08: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta
2008/09: 4 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta
2009/10: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte
2010/11: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
2011/12: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta
2012/13: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte
2013/14: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte
2014:15: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte
2015/16: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte
2016/17: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte
2017/18: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta
2018/19: 3 sconfitte, 0 pareggi, 2 vittorie
2019/20: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte
2020/21: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte
2021/22: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta
2022/23: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta
2023/24: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte
2024/25: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte
2025/26: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte
2026/27: 4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte