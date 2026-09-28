Lazio, Gattuso è partito in quinta: tutti gli inizi di stagione dell'era Lotito

Dal 2004, anno dell’arrivo di Claudio Lotito alla presidenza, la Lazio ha vissuto partenze di ogni tipo: stagioni cominciate con grandi ambizioni, altre più complicate e annate capaci di cambiare volto strada facendo.

Quella attuale, però, ha già scritto una pagina importante: con Gennaro Gattuso in panchina, i biancocelesti hanno conquistato 13 punti nelle prime cinque giornate, frutto di quattro vittorie e un pareggio, facendo registrare il miglior avvio della loro storia in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria e, quindi, anche da quando Lotito è il Presidente della Lazio.

Ma quali erano state, prima di quella orchestrata da Gattuso, le migliori partenze dell’era Lotito? Di seguito i risultati della Lazio dalla stagione 2004/05 ad oggi:

2004/05: 2 Vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

2005/06: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

2006/07: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte

2007/08: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta

2008/09: 4 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta

2009/10: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

2010/11: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

2011/12: 1 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta

2012/13: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte

2013/14: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte

2014:15: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte

2015/16: 3 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte

2016/17: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

2017/18: 3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

2018/19: 3 sconfitte, 0 pareggi, 2 vittorie

2019/20: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

2020/21: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

2021/22: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

2022/23: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

2023/24: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte

2024/25: 2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte

2025/26: 2 vittorie, 0 pareggi, 3 sconfitte

2026/27: 4 vittorie, 1 pareggio, 0 sconfitte