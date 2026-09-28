Lazio, Petrucci (Sky): "Rovella sta bene, Cataldi vediamo. Su Gudmundsson..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, per analizzare l'amichevole tra Lazio e Arezzo e fare il punto sugli infortunati in casa biancoceleste.

LAZIO-AREZZO - "Quello che mi piace della Lazio è che giochi sempre ad alta intensità. Ha una buona condizione. Il gol di Pinamonti può aiutarlo, Noslin continua a essere ispirato e abbiamo visto Motta che si conferma un portiere di ottimo livello. Ho visto bene Diogo Leite, può ambire alla titolarità. Non sono d'accordo con Gattuso quando dice che sono tutti dello stesso valore. Secondo me Doekhi è un passettino dietro".

FARCOMENI - "Gioca a testa alta, mi piace e mi sembra un giocatore con discreta personalità per l'età che ha. Perché non far giocare i giovani? L'idea è giusta, ma mi metto nei panni dell'allenatore: se non li lancia è perché il tecnico si vuole fare del male da solo o non li vede pronti e quindi vuole tutelarlo? Mi ricordo Baroni e Sarri che non li facevano giocare. Baroni addirittura non convocava i Primavera. Probabilmente Farcomeni per Gattuso non è pronto, magari tra qualche mese lo sarà. Floriani Mussolini ha fatto un percorso, giocando in prestito in varie categorie".

INFORTUNI - "Per Cataldi teme un altro problema muscolare, oggi farà degli accertamenti al quadricipite. Non è qualcosa di particolarmente preoccupante, ma se c'è lesione rallenta ulteriormente il recupero che aveva ormai completato. Rovella sarà a disposizione anche per il Monza, poi valuterà Gattuso se aspettare a dargli minutaggio. Gli infortunati, aspettando Cataldi, torneranno tutti a disposizione per la ripresa. Dele-Bashiru è quello che sta meglio, Marusic sta bene, Cancellieri dovrebbe tornare dalla prossima settimana. Su Gudmundsson, stando a quanto riferito dai medici islandesi, dovrebbe esserci solo una lussazione. Tra oggi e domani tornerà a Roma e verrà valutato. Se ci sarà uno stop sarà breve".

RINNOVI - "Per Lazzari e Pellegrini non c'è intenzione di proseguire con il rinnovo. Per quanto riguarda Cataldi se ne era parlato, ma per ora è tutto fermo. Potrebbero esserci novità a breve. Su Cancellieri farà la differenza il rendimento in questa stagione".