Danimarca, il ct Riemer su Isaksen: "Non è ancora al top, ma..."

Dopo la vittoria contro il Galles, il ct della Danimarca Brian Riemer è intervenuto in conferenza stampa. Nello specifico si è soffermato sulle condizioni di Gustav Isaksen, che ha realizzato il gol del 2-0 finale. L'esterno della Lazio però non è ancora al 100% della condizione. Di seguito le sue parole.

"Dobbiamo fare attenzione con Isaksen, dato che è reduce da un lungo stop che ha richiesto molta riabilitazione e non ha ancora raggiunto in Serie A il livello di cui sappiamo essere capace. Contro il Galles è stato estremamente brillante sotto molti aspetti. Ma ha ancora qualcosa da affinare: per esempio, era già stanco all'intervallo. Questo mi crea un altro problema, considerando che giocheremo di nuovo giovedì e domenica. Al momento per lui è impossibile giocare due partite intere da 90 minuti, quindi dobbiamo fare alcune valutazioni".