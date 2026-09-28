Sabatini: "Alla Lazio ho lavorato orgogliosamente. E con Lotito..."

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Nella lunga intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, Walter Sabatini ha ripercorso parte della sua carriera da dirigente tornando sulla sua esperienza alla Lazio con il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.

"Io alla Lazio ho lavorato orgogliosamente, l'ho sempre detto. Devo molto a Lotito, perché lavorare con lui qualche anno mi ha permesso di rientrare a pieno titolo in un mondo che mi stava sfuggendo. Dopo la Lazio sono andato a Palermo e lì il mio lavoro è stato premiato dai risultati e dal valore dei giocatori. Non rinnegherò mai le squadre per cui ho lavorato e neanche mi offendo se i romanisti dicono che sono laziale".

"Certo, sono stato laziale perché io amo i club per i quali lavoro. E mi è successo anche alla Lazio. Naturalmente alla Roma ho avuto più tempo, la Roma è diventata la storia della mia vita. Cioè tutto il tempo che sono stato a Roma è praticamente il tempo della mia vita intera, anche nelle esperienze nei sentimenti fuori dal campo".