Occhiuto vince nelle suppletive di Reggio Calabria. E Lotito esulta - VIDEO

28.09.2026 18:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Occhiuto vince nelle suppletive di Reggio Calabria. E Lotito esulta - VIDEO

"Vittoria!", scrive il presidente della Regione Roberto Occhiuto sui social. L'esultanza è tutta per il successo nelle suppletive di Reggio Calabria, con il candidato di centrodestra Fabio Roscioli al 53,62%. Nel video pubblicato dallo stesso Occhiuto si vede anche il presidente della Lazio Lotito, che esulta per il risultato insieme a Stefania Craxi e proprio Roscioli. Di seguito il filmato.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.