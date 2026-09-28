Occhiuto vince nelle suppletive di Reggio Calabria. E Lotito esulta - VIDEO
28.09.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Vittoria!", scrive il presidente della Regione Roberto Occhiuto sui social. L'esultanza è tutta per il successo nelle suppletive di Reggio Calabria, con il candidato di centrodestra Fabio Roscioli al 53,62%. Nel video pubblicato dallo stesso Occhiuto si vede anche il presidente della Lazio Lotito, che esulta per il risultato insieme a Stefania Craxi e proprio Roscioli. Di seguito il filmato.
Vittoria! pic.twitter.com/gBi69I0KTs— Roberto Occhiuto (@robertoocchiuto) September 28, 2026
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.