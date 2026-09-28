Italia, Mancini: "Facile rinunciare a Barella. Ora servono i giovani"

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A poche ore dalla seconda giornata di Nations League contro la Turchia, il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Di seguito le sue parole sulla gara: "Col Belgio ho visto cose positive, non c'è nessuno da massacrare. Quello di stasera non sarà uno spareggio. Barella? Non è stato difficile rinunciare a lui perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match".