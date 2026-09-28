Ex Lazio | Hysaj torna in Serie A? È un'idea del Bologna: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna guarda agli svincolati. L'infortunio di Holm con la Svezia costringerà il club rossoblù a trovare un nuovo terzino, visto che l'ex Juventus potrebbe rimanere ai box per diversi mesi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella lista degli obiettivi ci sarebbero Carvajal, Darmian, Lirola, Krafth, Faraoni, Sulzbaker, Sampirisi, Bakker e l'ex Lazio Hysaj, rimasto svincolato dopo aver chiuso la sua esperienza nella Capitale a giugno. Nonostante sia senza squadra, l'albanese è titolare con la sua nazionale. E ora potrebbe avere una chance per tornare in Serie A, sotto la guida di Palladino in panchina.