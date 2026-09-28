Lazio, Abodi: "Flaminio? Mi auguro vada avanti il progetto, i tifosi lo meritano"
28.09.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Con questa approvazione riusciamo a ripristinare una relazione fiduciaria con tutti i cittadini o quantomeno a consolidarla. Non soltanto con i tifosi della Roma. E ci auguriamo che proceda anche il secondo progetto a Roma, quello dello stadio Flaminio, che merita una nuova vita. La merita per la sua storia e soprattutto per il suo futuro e per i tifosi della Lazio che vorranno la stessa soddisfazione". Così il ministro dello Sport, Andrea Abodi, nel suo intervento alla conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma dopo il via libera all'approvazione del progetto. (ANSA).
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.