"Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle": nuovo evento all'Olimpico

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Nuovo evento nella sala stampa dello Stadio Olimpico di Roma. Nella giornata di martedì 29 settembre 2026 andrà in scena il “Football Medicine SS Lazio 2026: All About Foot and Ankle”. Il congresso sarà presieduto dal presidente della Lazio Claudio Lotito e diretto dal Prof. Fabio Rodia (Consulente ortopedico della S.S. Lazio e Direttore del Dipartimento Ortopedico Riabilitativo dell'Ospedale C.T.O. di Roma). Saranno presenti i principali esperti internazionali di medicina dello sport, ortopedia e riabilitazione per un focus approfondito sulla traumatologia del piede e della caviglia nel calciatore professionista.