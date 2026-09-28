Parma, trovato il sostituto di Cuesta: il nuovo allenatore sarà Gilardino

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Il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Sarà lui il sostituto di Carlos Cuesta: come raccontato da Tuttomercatoweb.com, il club crociato ha trovato l'intesa definitiva con l'ex centravanti per un contratto che durerà fino a giugno con l'opzione per una seconda stagione. L'allenatore è atteso in serata in città, dopo aver risolto l'accordo che lo legava al Pisa.