Parma, trovato il sostituto di Cuesta: il nuovo allenatore sarà Gilardino
28.09.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Sarà lui il sostituto di Carlos Cuesta: come raccontato da Tuttomercatoweb.com, il club crociato ha trovato l'intesa definitiva con l'ex centravanti per un contratto che durerà fino a giugno con l'opzione per una seconda stagione. L'allenatore è atteso in serata in città, dopo aver risolto l'accordo che lo legava al Pisa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.