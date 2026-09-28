Euro 2032, ma quale Flaminio? Oltre all'Olimpico, la Roma candida Pietralata
“Abbiamo già fatto l’istanza per inserire lo Stadio Flaminio agli Europei 2032", diceva lo scorso 18 febbraio 2026 il presidente della Lazio Claudio Lotito. Eppure, non si parla affatto del Flaminio nella lista degli stadi candidati al torneo che si dovrebbe disputare tra poco meno di sei anni in Italia e in Turchia. Entro giovedì, infatti, la UEFA attende l'elenco dei possibili impianti, cinque per paese.
Il nostro ne proporrà 12 o 13, e in mezzo c'è ovviamente anche la Capitale con lo Stadio Olimpico. Ma non solo. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, infatti, potrebbe aggiungersi in extremis il progetto di Pietralata per il nuovo stadio della Roma, che proprio nelle ultime ore ha ricevuto l'ok alla costruzione dalla Conferenza dei Servizi.
Niente Flaminio, quindi. Anzi, le altre città candidate sono Torino, Milano, Napoli, Salerno, Firenze, Cagliari, Genova, Lecce e forse Bologna e addirittura Bari.