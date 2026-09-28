Lazio, Teotino svela: "Ecco perché Gattuso ha detto no a Icardi"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato del possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi. Nello specifico ha raccontato il motivo per cui Gattuso ha detto 'no' al suo arrivo alla Lazio. Di seguito le sue parole: "Se Icardi può tornare in Serie A? Sta cercando di offrirsi un po' a tutte le squadre disponibili, vedremo se ci sarà qualcuno che avrà un problema di gol un po' più avanti. Certamente non viene gratis. Certamente è un giocatore che nelle ultime stagioni quasi mai ha giocato partite intere. Anche nel Galatasaray subentrava. Bene, ma subentrava".

"Ha un passato che è un passato importante, un passato eccellente. Per cui dentro uno spogliatoio avrebbe un certo peso e potrebbe rompere determinati equilibri. Che poi è la ragione per cui Gattuso si è opposto al suo arrivo alla Lazio nel momento in cui aveva scelto di far fare centravanti Pinamonti e comunque di tenere altri giocatori che possono giocare in quel ruolo".