"Sta facendo bene, è facile giocare con lui": Andersen incorona Provstgaard

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L'ex difensore della Sampdoria Joachim Andersen, ora al Fulham, ha parlato del suo compagno di reparto Oliver Provstgaard dopo la vittoria della Danimarca contro il Galles per 2-0. I due sembrano trovarsi a meraviglia insieme, proprio per questo il trentenne ha fatto tanti complimenti al centrale della Lazio in zona mista. Di seguito le sue parole.

"Il clean sheet contro il Galles? Significa molto per la nostra autostima e per trasmettere alla squadra un senso di sicurezza, stabilità e fiducia. Non siamo stati solo noi della difesa a mantenere la porta inviolata, è stato un lavoro di squadra. È molto importante per noi. È davvero facile giocare al fianco di Provstgaard. Proveniamo più o meno dalla stessa scuola difensiva italiana; lui ha lavorato con Sarri ed è stato formato secondo quello specifico stile".

"Abbiamo parlato molto di come tutto il nostro lavoro e il gioco difensivo siano esattamente gli stessi. Sento che questo ci ha davvero aiutati. Entrambi capiamo il nostro modo di difendere e di giocare il pallone, è molto importante. Provstgaard sta facendo davvero molto bene".