Turchia-Italia, Frattesi e il gol del raddoppio: anche la Lazio esulta sui social! - FT
28.09.2026 21:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Schierato titolare da Mancini nel match tra Turchia e Italia, Davide Frattesi ha siglato il secondo gol dopo quello in apertura di Bastoni. Il biancoceleste ha festeggiato con i compagni in campo, poi ha ricevuto l'esultanza da parte del suo club sui social. Ricondiviso il post della Nazionale Italiana su X, la Lazio ha aggiunto l'emoji di un trattore, simbolo ormai dell'ex Inter. Di seguito il post in questione:
September 28, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.