Turchia-Italia, Frattesi e il gol del raddoppio: anche la Lazio esulta sui social! - FT

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Schierato titolare da Mancini nel match tra Turchia e Italia, Davide Frattesi ha siglato il secondo gol dopo quello in apertura di Bastoni. Il biancoceleste ha festeggiato con i compagni in campo, poi ha ricevuto l'esultanza da parte del suo club sui social. Ricondiviso il post della Nazionale Italiana su X, la Lazio ha aggiunto l'emoji di un trattore, simbolo ormai dell'ex Inter. Di seguito il post in questione: