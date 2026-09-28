Italia, Frattesi come Totti: stesso numero di gol in Nazionale
28.09.2026 21:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Altro gol di Davide Frattesi. Questa volta con la maglia dell'Italia, realizzando la rete del momentaneo 0-2 contro la Turchia di Montella. Per il centrocampista della Lazio sono nove i centri totali con la Nazionale azzurra: nella classifica marcatori all-time ha raggiunto l'ex capitano della Roma Francesco Totti, oltre a Cabrini, Boninsegna, Quagliarella e Pellè.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.