Italia, Frattesi come Totti: stesso numero di gol in Nazionale

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO | DALLA CROAZIA: “SERGI DOMINGUEZ VERSO LA CESSIONE. LA LAZIO…” CALCIOMERCATO LAZIO - Pochi giorni alla chiusura del mercato e più di una situazione ancora da definire in casa Lazio. Tra queste la possibilità di un’uscita di Alessio Romagnoli e l’eventuale necessità di trovare un sostituto da portare alla... CALCIOMERCATO LAZIO - Pochi giorni alla chiusura del mercato e più di una situazione ancora da definire in casa Lazio. Tra queste la possibilità di un’uscita di Alessio Romagnoli e l’eventuale necessità di trovare un sostituto da portare alla...