IL TABELLINO di Turchia-Italia 1-4

28.09.2026 22:40 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Turchia-Italia 1-4
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Nations League | Gruppo A - Giornata 2

Lunedì 28 settembre 2026

Timsah Arena, Bursa

TURCHIA-ITALIA 1-4 (9' Bastoni, 22' Frattesi, 27' Kayode, 47' Yilmaz, 50' Pio Esposito)

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral (46' Bardakci), Kabak; Aydin, Ozcan (75' Tiknaz), Kokcu (46' Yuksek), Elmali; Arda Guler, Uzun (46' Akturkoglu); Yilmaz (82' Gul). Ct: Montella. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi (82' Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (75' Romano); Raspadori (46' Cambiaghi), P. Esposito (75' Scamacca), S. Esposito (62' Doumbia). Ct: Mancini.

Arbitro: Michael Oliver (ENG); Assistenti: Stuart Burt (ENG), James Mainwaring (ENG); IV Uomo: Darren England (ENG); VAR: Stuart Attwell (ENG); AVAR: Matthew Donohue (ENG).

NOTE

Ammoniti: Uzun (T), Yilmaz (T).

Espulsi: /

Recupero: 1' ; 3'.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.