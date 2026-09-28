IL TABELLINO di Turchia-Italia 1-4
Nations League | Gruppo A - Giornata 2
Lunedì 28 settembre 2026
Timsah Arena, Bursa
TURCHIA-ITALIA 1-4 (9' Bastoni, 22' Frattesi, 27' Kayode, 47' Yilmaz, 50' Pio Esposito)
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral (46' Bardakci), Kabak; Aydin, Ozcan (75' Tiknaz), Kokcu (46' Yuksek), Elmali; Arda Guler, Uzun (46' Akturkoglu); Yilmaz (82' Gul). Ct: Montella.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi (82' Di Lorenzo), Tonali, Fagioli (75' Romano); Raspadori (46' Cambiaghi), P. Esposito (75' Scamacca), S. Esposito (62' Doumbia). Ct: Mancini.
Arbitro: Michael Oliver (ENG); Assistenti: Stuart Burt (ENG), James Mainwaring (ENG); IV Uomo: Darren England (ENG); VAR: Stuart Attwell (ENG); AVAR: Matthew Donohue (ENG).
NOTE
Ammoniti: Uzun (T), Yilmaz (T).
Espulsi: /
Recupero: 1' ; 3'.