Italia, Pio Esposito: "Noi con voglia ed entusiasmo, ne avevamo bisogno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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L'Italia vince contro la Turchia nel secondo turno di Nations League. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, dunque, gli azzurri ottengono tre punti importanti per il morale e per il prosieguo del cammino nella competizione. Dopo le parole di Mancini, sono arrivate le dichiarazioni di Pio Esposito, autore del quarto gol, al 50'. Ecco le sue parole ai microfoni della Rai:

"Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol per dedicarglielo. Mio fratello? Mi ricordo la prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo, speriamo di condividere il campo altre volte. Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma bisogna avere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti e penso si sia visto".