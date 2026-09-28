Bastoni: "Io in debito con l'Italia per i prossimi quattro anni"

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Anche Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Rai Uno al termine della sfida tra Turchia e Italia, vinta dagli Azzurri per 4-1: “Sicuramente ogni volta che scendo in campo ripenso a quella notte di Zenica, sarò in debito con gli italiani almeno per i prossimi quattro anni. Dalle difficoltà perlò sono sempre uscito a testa alta, so quello che valgo e con l’aiuto dei compagni stiamo provando a riportare l’Italia dove merita".

"Siamo consapevoli di aver toccato il punto più basso ma abbiamo tanta voglia di ripartire, chiedo solo un po’ di equilibrio e se c’è qualcuno da criticare preferirei che puntassero il dito su di noi che abbiamo più esperienza".

"In Italia mi sono reso conto che non è facile convivere con tutto quello che riguarda i social e le chiacchiere sterne, per questo dico di attaccare noi che non siamo dico abituati ma abbiamo le spalle larghe più dei giovani".

"Siamo giovani abbiamo qualità e voglia di dimostrare. Quando c’era da soffrire abbiamo sofferto. Non dobbiamo esaltarci ma bisogna anche essere consapevoli di quello che siamo”.

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