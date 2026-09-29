Lazio, Gualtieri sul Flaminio: "Lavoriamo anche su quel progetto..."

RASSEGNA STAMPA - La Roma ha ricevuto l'ok della Conferenza dei Servizi per il nuovo stadio a Pietralata. La Lazio invece deve ancora aspettare per il Flaminio. Il sindaco Gualtieri ci sta lavorando: l'ha assicurato lui stesso in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. Di seguito le sue parole sul progetto di Lotito.

"Flaminio? Anche su quel progetto stiamo lavorando con grande impegno. La Conferenza dei servizi preliminare si è conclusa positivamente e il parere della Soprintendenza è stato un passaggio importante. Ora le prescrizioni emerse, a cominciare da quelle sulla tutela dell’impianto e sulla mobilità, dovranno essere recepite nel prosieguo della progettazione. Puntiamo al voto sul riconoscimento del pubblico interesse in Aula Giulio Cesare entro la fine dell’anno. Roma e Lazio sono in fasi diverse dei rispettivi percorsi, ma il nostro impegno riguarda entrambe".