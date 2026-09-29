Turchia-Italia, Frattesi super: è tra i migliori degli azzurri. Le sue pagelle

29.09.2026 09:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Turchia-Italia, Frattesi super: è tra i migliori degli azzurri. Le sue pagelle
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RASSEGNA STAMPA - Segna sempre Frattesi. Che sia con la Lazio o con la maglia dell'Italia, il suo nome sul tabellino non manca mai. Contro la Turchia ha realizzato la rete dello 0-2, vantaggio poi ampliato da Kayode alla mezz'ora. I quotidiani l'hanno promosso a pieni voti: è stato senza dubbio tra i migliori del successo degli azzurri a Bursa. Di seguito le sue pagelle.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 7;

IL MESSAGGERO - Frattesi 7,5.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.