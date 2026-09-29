Turchia-Italia, Frattesi super: è tra i migliori degli azzurri. Le sue pagelle
29.09.2026 09:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Segna sempre Frattesi. Che sia con la Lazio o con la maglia dell'Italia, il suo nome sul tabellino non manca mai. Contro la Turchia ha realizzato la rete dello 0-2, vantaggio poi ampliato da Kayode alla mezz'ora. I quotidiani l'hanno promosso a pieni voti: è stato senza dubbio tra i migliori del successo degli azzurri a Bursa. Di seguito le sue pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 7;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 7;
IL MESSAGGERO - Frattesi 7,5.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.