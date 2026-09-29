Lazio, Pinamonti accelera: il gol lampo riapre il ballottaggio in attacco

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RASSEGNA STAMPA - Andrea Pinamonti scalpita e manda un segnale preciso a Rino Gattuso. In campionato non è ancora riuscito a trovare il primo gol con la maglia della Lazio, ma nell’amichevole contro l’Arezzo il centravanti ci ha messo appena 23 secondi per lasciare il segno: controllo perfetto e sinistro chirurgico sul secondo palo. Un gol da vero numero 9, proprio quel tipo di attaccante che nella rosa biancoceleste nessuno può interpretare con le sue stesse caratteristiche.

L’occasione per rivedere l'italiano titolare in Serie A potrebbe arrivare già alla ripresa contro il Monza, soprattutto considerando il tipo di partita che la Lazio potrebbe trovarsi ad affrontare. Di fronte a una squadra pronta a chiudersi, avere un centravanti di ruolo capace di sfruttare anche un pallone sporco può diventare un’arma importante.

Pinamonti aveva già sfiorato il gol contro il Genoa, con una girata dal limite dell’area terminata di poco fuori. Ora è arrivata la rete nell’amichevole, un ulteriore passo avanti dopo una fase iniziale condizionata anche dalla condizione fisica. Gattuso lo aspetta e, soprattutto, continua a puntare su di lui, come dimostra anche il fatto di aver detto no ad altre soluzioni per il ruolo.