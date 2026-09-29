Lazio, Cataldi di nuovo ko: l'esito degli esami. Ecco per quanto starà fuori

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RASSEGNA STAMPA - Un altro problema fisico ha frenato il recupero di Danilo Cataldi. Il regista della Lazio si è fermato di nuovo, proprio durante la sosta per le nazionali. Questa pausa gli sarebbe servita per ritrovare la forma migliore e mettere minuti nelle gambe in vista della ripresa del campionato, invece è finito ancora ko.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'esito degli esami avrebbe evidenziato solamente un risentimento agli adduttori. Vuol dire che Cataldi salterà con ogni probabilità la gara contro il Monza (11 ottobre) per poi rientrare una settimana dopo contro la Juventus (18 ottobre). Un bel sospiro di sollievo quindi per Gattuso, che rischiava di perderlo per molto più tempo.