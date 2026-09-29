Turchia-Italia, le pagelle dei quotidiani: Kayode il migliore, bene Pio Esposito
RASSEGNA STAMPA - L'Italia guarda avanti dopo la prima sconfitta contro il Belgio. Schiantata la Turchia per 1-4 nella seconda giornata di Nations League: Mancini cala il poker a Montella, contestato dai tifosi di casa a Bursa. Decisive le reti di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Di seguito le pagelle dei quotidiani sulla gara.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6; Kayode 7,5, Scalvini 6,5, Bastoni 7, Ruggeri 6,5; Frattesi 7 (82' Di Lorenzo sv), Tonali 8, Fagioli 7,5 (75' Romano sv); Raspadori 7,5 (46' Cambiaghi 6), P. Esposito 7,5 (75' Scamacca sv), S. Esposito 6,5 (62' Doumbia 6). Ct: Mancini 8.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6; Kayode 8, Scalvini 6,5, Bastoni 7, Ruggeri 6,5; Frattesi 7 (82' Di Lorenzo sv), Tonali 7, Fagioli 6,5 (75' Romano sv); Raspadori 7,5 (46' Cambiaghi 6), P. Esposito 7 (75' Scamacca sv), S. Esposito 6,5 (62' Doumbia 6). Ct: Mancini 7,5.
IL MESSAGGERO - Donnarumma 6; Kayode 7,5, Scalvini 6,5, Bastoni 7, Ruggeri 6,5; Frattesi 7,5 (82' Di Lorenzo sv), Tonali 7, Fagioli 7 (75' Romano sv); Raspadori 7 (46' Cambiaghi 6,5), P. Esposito 7,5 (75' Scamacca sv), S. Esposito 6,5 (62' Doumbia 6). Ct: Mancini 7,5.