Italia, Rambaudi: "Non mi aspettavo questa gara. Punterei su Frattesi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato della vittoria per 4-1 dell'Italia sulla Turchia. Di seguito le sue parole:

“Bene ieri l’Italia, non mi aspettavo questa gara. Nuovi giocatori, squadra vogliosa. Alcune cose ovviamente vanno migliorate ma questa è la strada giusta. Buona prestazione, anche nella mentalità. Poi hai concesso, ma questo ci sta quando giochi a grandi ritmi.

Bene Sebastiano Esposito, che ha grande qualità; importante davanti anche Pio, è fisico, tecnico, ha personalità, fa sempre la scelta giusta. A metà campo Frattesi, Tonali, Fagioli molto molto bene; a centrocampo punterei su di loro, si completano, hanno corsa e qualità.

Poi magari ci facciamo condizionare molto dal risultato, Scalvini ha qualità importanti ma eri ha mostrato lacune. Pensiamo che fuori c’è Calafiori, che è un giocatore importante così come Palestra, che ha qualcosa in più di Kayode. Bastoni bene da centrale, attento”.