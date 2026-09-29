Lazio, Bisignani si presenta davanti al pm: ecco tutte le sue verità

RASSEGNA STAMPA - Luigi Bisignani, indagato per aggiotaggio insieme a Mauro Masi e Francesco Maiolini, si è presentato ieri mattina a piazzale Clodio. Ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee davanti al pm Lorenzo Del Giudice, assistito dall'avvocato Martina Pompei. "Volevo aiutare Claudio", ha raccontato il faccendiere, come scrive La Repubblica.

Dietro agli articoli scritti su Il Tempo non ci sarebbe nessun complotto o manovra sulla Lazio, tantomeno sulla borsa. Come ha ribadito, la sua intenzione era quella di aiutare un amico in difficoltà a trovare una via d'uscita. Bisignani ha infatti spiegato che non immaginava che i suoi testi potessero influenzare il titolo della società: lui scriveva solamente di una squadra che conosce bene, visto che è laziale da sempre.

Ma Lotito non avrebbe apprezzato il suo aiuto. Ed è proprio in quel momento che il loro rapporto si è incrinato, come ha dichiarato il giornalista. Lo stesso ha negato che ci fosse 'qualcosa di più' della semplice scelta giornalistica nei contatti telefonici con Masi e Maiolini, proprio nei giorni della preparazione e della pubblicazione dei pezzi sulla Lazio.

Bisignani ha inoltre assicurato di non aver mai avuto rapporti con i gruppi del tifo organizzato; mentre con Masi, con il quale si conoscono da anni, progettavano di scrivere insieme un libro sui temi di potere e politica. Riguardo agli articoli successivi al primo, relativo alla presunta offerta di JP Morgan, il faccendiere ha spiegato al pm che fosse una scelta editoriale: i pezzi funzionavano, facevano lettori e portavano un numero importante di abbonamenti digitali al Tempo. Tanto che anche il direttore Capezzone ha puntato forte su quel filone.