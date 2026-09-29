Lazio | Doekhi-Diogo Leite, la coppia si ricompone: Gattuso riflette

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Di nuovo insieme, a pochi mesi dalla separazione dall’Union Berlino. Per ora soltanto in amichevole, ma Doekhi e Diogo Leite hanno già ricomposto la coppia domenica al Fersini contro l’Arezzo. Sono stati i due centrali rimasti a disposizione di Gattuso durante la sosta, mentre Sutalo e Provstgaard, titolari contro Milan e Venezia, rientreranno a ridosso della sfida con il Monza.

Un’occasione importante soprattutto per Diogo Leite, arrivato alla Lazio da svincolato a settembre e inevitabilmente indietro di condizione dopo aver saltato la preparazione. Il portoghese è stato chiamato a raccogliere l’eredità di Romagnoli e ora dovrà dimostrare di poter diventare un titolare anche nelle gerarchie di Gattuso.

Il reparto, dunque, vive di ballottaggi continui. Doekhi era stato protagonista nelle prime giornate, prima dell’infortunio alla mano che gli ha aperto la strada a Sutalo, poi confermato anche contro il Venezia. Gattuso ha così a disposizione quattro opzioni, con ogni dettaglio destinato a pesare nelle sue scelte.

Doekhi e Diogo Leite, però, non hanno bisogno di presentazioni. Insieme all’Union Berlino hanno giocato 111 partite, per oltre 9.200 minuti, condividendo quattro stagioni dal 2022 al 2026. La Lazio li ha portati entrambi a Roma a parametro zero e ora la coppia sta provando a ripartire. Dopo il primo test con l’Arezzo, ci sarà un’altra occasione sabato contro la Juve Stabia. Contro i toscani sono arrivate risposte positive: aggressività, anticipi, chiusure e anche il gol del 2-0 di Diogo Leite. Segnali importanti per Gattuso, in attesa di capire quale sarà la coppia scelta per il campionato.