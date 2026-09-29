Francia-Italia, dove vedere la partita in tv e in streaming

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L'Italia si è ripresa. Dopo il ko contro il Belgio, gli azzurri hanno schiantato la Turchia per 1-4 a Bursa. Primi tre punti, quindi, nel girone di Nations League. Ora, per la terza giornata, la squadra di Mancini andrà a Parigi per affrontare la Francia di Zinedine Zidane, che all'ultima gara ha vinto per 0-1 contro il Belgio (gol di Olise). La partita è in programma per venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay.