Italia, Canovi sicuro: "Barella o Frattesi? Meglio averli entrambi"

29.09.2026 21:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Italia, Canovi sicuro: "Barella o Frattesi? Meglio averli entrambi"
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Il procuratore Alessandro Canovi è intervenuto ai microfoni della Radio di Tuttomercatoweb per parlare della nuova Italia di Mancini. Di seguito le sue parole:

"È un momento di verificare cosa abbiamo, soprattutto tra i giovani. Il problema è ciò che ci circonda, con la Gazzetta che dice che 'Non c'è tempo' perorando la causa di Conte e di un instant-team. Invece proprio ora serve programmare con i giovani. Con l'instant-team non vai da nessuna parte. Ieri ho visto una squadra di giovani che non hanno avuto paura, sotto la pioggia e in una bolgia. Hanno giocato a calcio, dovrebbe essere un segnale importante. Ci sono i giocatori per fare certe cose viste ieri. Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un'Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore pià rappresentativo del nostro centrocampo".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.