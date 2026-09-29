Udinese, tegola per Runjaić: nuovo stop per Zaniolo
29.09.2026 16:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Brutte notizie per l'Udinese in vista della ripresa del campionato. La squadra allenata da Runjaić dovrà fare infatti ancora una volta a meno di Nicolò Zaniolo che ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Zaniolo ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà di nuovo a disposizione tra 3/4 settimane.
L'Udinese dovrà fare a meno anche di Idrissa Gueye, che nel corso dell'amichevole contro il Pogon ha riportato una distorsione alla caviglia.
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