Lazio, Gattuso sarà protagonista al Festival dello Sport di Trento: i dettagli

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Gennaro Gattuso sarà uno dei protagonisti della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, la grande manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport insieme a Trentino Marketing e alle istituzioni locali, in programma dall’1 al 4 ottobre. Per quattro giorni Trento si trasforma in un vero e proprio palcoscenico dello sport, con incontri, talk ed eventi che portano in città campioni, allenatori, dirigenti e protagonisti di diverse discipline.

Il tecnico della Lazio sarà protagonista domenica 4 ottobre alle ore 15:00 al Teatro Sociale, dove avrà un panel dedicato e dal titolo "Non mollare mai". Gattuso sarà uno dei tanti grandi nomi del mondo del pallone presenti alla manifestazione: nel programma figurano, tra gli altri, Cesc Fabregas, Wesley Sneijder, Zvonimir Boban, Bobo Vieri, Alexandre Pato e Fabio Capello.