Ufficiale | Parma, Gilardino è il nuovo allenatore: il comunicato
Manca solo l’ufficialità, che ora è arrivata. Alberto Gilardino è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma e prenderà il posto di Carlos Cuesta.
"Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive!", questo il comunicato del club.
Insieme a Gilardino è stato ufficializzato anche il suo staff: Gaetano Caridi (allenatore in seconda), Francesco Valiani (collaboratore tecnico), Antonio Bovenzi (preparatore atletico), Mirco Vecchi (match analyst).
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.