Lazio, in campo la Croazia di Sutalo: gioca anche l'Islanda, ma senza Gud
29.09.2026 16:00 di Simone Locusta
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Nella giornata di oggi, tra i biancocelesti impegnati in Nazionale ci sarà il solo Josip Sutalo, che con la Croazia dovrà affrontare la Spagna campione del mondo. In contemporanea, alle 20:45, giocherà anche l'Islanda di Albert Gudmundsson contro il Lussemburgo, ma il trequartista della Lazio non ci sarà a causa dell'infortunio alla spalla subito contro l'Estonia.
CROAZIA - Josip Šutalo
Spagna - Croazia (20:45)
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.