Mattei: "Lotito sta pensando più alla politica che alla Lazio. Su Frattesi..."

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Davide Frattesi, fresco di ritorno al gol anche con la maglia dell'Italia, di Claudio Lotito e della situazione relativa allo staff medico della Lazio. Di seguito le sue parole:

“Dalle parole di Frattesi di ieri si capisce molto della partenza positiva della Lazio in campionato. C’è feeling nel gruppo, è evidente. Nell’Inter c’erano tre giocatori intoccabili a metà campo. Lui è finito in panchina e giocava scampoli di partita e qeusto ha condizionato anche il suo utilizzo in nazionale.

Situazione staff medico Lazio? Da quello che mi risulta, da quando c’è stato il divorzio con Villa Mafalda, da parte del club si cerca più di risparmiare che altro. Se hai ambizioni questo non succede. Avete visto le immagini di questi giorni? Lotito in questa sosta ha pensato più al Senato ed alle questioni elettorali che alla Lazio. Per la società lui deve e vuole risparmiare”.