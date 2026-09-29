NEWS | Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca: cosa faranno insieme in tv

29.09.2026 17:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca: cosa faranno insieme in tv

Una coppia inedita quella composta da Diletta Leotta e Costantino Della Gherardesca, pronti a debuttare sul piccolo schermo alla conduzione di “Knockout - Botte da comici”, il nuovo Comedy show in onda su Paramount+. Il format punta sulla competizione: c’è un ring e due squadre chiamate ad affrontarsi in una serie di prove... <<< DILETTA LEOTTA E COSTANTINO DELLA GHERARDESCA >>>

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Jessica Reatini
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