Italia, Frattesi & co volano anche in tv: ascolti da record contro la Turchia
29.09.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Torna a vincere l’Italia di Roberto Mancini che rialza la testa dopo il brutto ko dell’Olimpico contro il Belgio batte per 4-1 la Turchia di Montella.
Gli Azzurri vincono non solo in campo ma anche fuori in termini di ascolti. Il match è stato infatti visto da 7.380.000 telespettatori con uno share del 36,42% ed è anche il programma più visto della prima serata.
Su Rai Uno andranno in onda anche le prossime due gare di Nations League dell’Italia: quella di venerdì 2 ottobre a Parigi contro la Francia e quella del 5 ottobre a Bologna di nuovo contro la Turchia.
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