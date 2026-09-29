Lazio, Pellegrini saluta Patric: "Bello lottare fianco a fianco!" - FT
29.09.2026 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Si è conclusa dopo più di 10 anni l’avventura di Patric con la maglia della Lazio con lo spagnolo che da ieir è un nuovo giocatore dell’Al-Ittifaq.
Tra i tanti compagni che hanno voluto salutarlo c’è anche Luca Pellegrini che in una storia pubblicata su Instagram ha così scritto: “Ti auguro il meglio amico mio! Lottare fianco a fianco è stato bellissimo!”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide