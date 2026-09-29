Lazio, Pellegrini saluta Patric: "Bello lottare fianco a fianco!" - FT

29.09.2026 18:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pellegrini saluta Patric: "Bello lottare fianco a fianco!" - FT
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Si è conclusa dopo più di 10 anni l’avventura di Patric con la maglia della Lazio con lo spagnolo che da ieir è un nuovo giocatore dell’Al-Ittifaq.

Tra i tanti compagni che hanno voluto salutarlo c’è anche Luca Pellegrini che in una storia pubblicata su Instagram ha così scritto: “Ti auguro il meglio amico mio! Lottare fianco a fianco è stato bellissimo!”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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