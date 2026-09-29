Nations League, la Croazia si arrende alla Spagna. E Sutalo…

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La seconda giornata di Nations League non sorride alla Croazia che, dopo aver vinto contro la Repubblica Ceca all’esordio nella competizione, è crollata di fronte alla Spagna.

La Roja si è portata subito in vantaggio, dopo appena 2’ dal fischio d’inizio, con la rete di Yamal. Quasi alla mezz’ora del primo tempo è arrivata la reazione dei croati che hanno trovato il gol del pareggio con Bejlo, ma la gioia è durata pochissimi minuti. Al 31° sono di nuovo i padroni di casa a portarsi avanti, questa volta la firma è di Marc Pubill. Alla ripresa lo spartito non cambia, sono sempre gli uomini di De La Fuente a trovare la via della porta. A segnare è la stellina del Barcellona che realizza così una doppietta. Allo scadere dei 90’ ci pensa Nico Williams a far calare il sipario, chiudendo definitivamente i giochi sul 4-1. Serata amara per Sutalo, il biancoceleste è stato schierato titolare in campo ma non è riuscito a evitare il ko.

Tre punti che portano la Spagna in vetta al gruppo C a punteggio pieno, dopo la vittoria all’esordio contro l’Inghilterra. La selezione di Tuchel insegue al secondo posto con 3 punti, gli stessi della Croazia che si prende il terzo posto. Chiude la graduatoria la Repubblica Ceca ancora ferma a 0 punti.

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