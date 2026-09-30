WOMEN | Roma-Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming
30.09.2026 15:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Dopo il pareggio a reti bianche del Fersini la Lazio Women tornerà in campo sabato 4 ottobre alle ore 18:00, impegnata in trasferta nel derby contro la Roma. La stracittadina sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma di Dazn, ma anche su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.