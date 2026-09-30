Osvaldo, parla la famiglia: "Dette molte falsità, sta bene ed è lucido"

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La condizioni di Pablo Daniel Osvaldo continuano a destare attenzione. L’ex calciatore di Roma, Inter e Juventus è ricoverato presso l’ospedale di Llavallol dopo aver subito un intervento chirurgico per un versamento pleurico causato da un’infezione.

Adesso a fare chiarezza ci ha pensato la famiglia del calciatore che ha emesso un comunicato in merito: “Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato”.

"Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come chiunque potrebbe arrivare dopo diversi giorni di dolore e inappetenza; non è vero nemmeno che gli sia stata asportata una parte del polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze".

“Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o condividere informazioni, tenendo sempre presente che dall’altra parte ci sono persone care che stanno soffrendo. Ringraziamo infinitamente per i tanti messaggi di sostegno, affetto e forza che ci giungono costantemente. La famiglia di Dani".

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