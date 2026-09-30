La Roma fa come vuole: Dybala e Molina non saluteranno Messi. Il comunicato

30.09.2026 11:00 di  Simone Locusta   vedi letture
La Roma fa come vuole: Dybala e Molina non saluteranno Messi. Il comunicato
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Il 6 ottobre l'Argentina affronterà il Benin in una serata destinata a entrare nella storia dell'Albiceleste: quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere l'ultima partita di Lionel Messi con la Nazionale davanti al proprio pubblico. Un appuntamento speciale al quale non prenderanno parte due giocatori della Roma: Paulo Dybala e Nahuel Molina resteranno infatti nella Capitale.

Dopo Wesley, Malen e Cristante, la Roma aggiunge così altri due titolari alla lista dei giocatori che non raggiungeranno le rispettive Nazionali durante la sosta. Dybala e Molina non partiranno per l'impegno con l'Argentina e continueranno a lavorare a Trigoria agli ordini dello staff giallorosso. Di seguito il comunicato del club giallorosso:

"AS Roma comunica che Paulo Dybala e Nahuel Molina non parteciperanno all’evento organizzato in Argentina per la partita tra Argentina e Benin del 6 ottobre.

La Società riconosce il valore dell’appuntamento per i due calciatori, legati a Lionel Messi e protagonisti con lui della vittoria al Mondiale 2022.

La scelta del Club risponde a motivi sportivi e logistici, legati alla durata del viaggio intercontinentale e alla vicinanza degli impegni ufficiali.

L'AS Roma esprime il massimo rispetto per Lionel Messi e per la sua straordinaria carriera, augurando a lui e alla Federazione argentina una serata speciale".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.