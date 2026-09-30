Lazio, l'Europa è necessaria: tra riscatti e bonus, ecco quanto serve alla società

30.09.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, l'Europa è necessaria: tra riscatti e bonus, ecco quanto serve alla società

RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio la qualificazione alle competizioni europee è diventata un tema sempre più delicato. Da una parte la società, con Fabiani che ha indicato l’Europa come "obiettivo minimo"; dall’altra Rino Gattuso, intenzionato a evitare pressioni aggiuntive sulla squadra. Una differenza di vedute che riflette anche le esigenze economiche del club.

L’Europa, infatti, rappresenterebbe una risorsa importante per i conti della Lazio. Il bilancio al 30 giugno 2026 si è chiuso con una perdita di circa 10 milioni, contenuta grazie a plusvalenze per 39,25 milioni. Anche il mercato estivo 2026-27 è stato condizionato dal vincolo del saldo zero: la società ha potuto operare soprattutto attraverso svincolati e prestiti con diritto di riscatto.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, sono stati spesi circa 16,1 milioni di euro cash, mentre i riscatti già fissati per Frattesi, Sutalo e Gudmundsson ammontano complessivamente a 31,35 milioni, che possono arrivare a 35,85 milioni con i bonus. A questi si aggiungono gli 8,2 milioni di premi legati a Pinamonti. Si tratta di cifre che potrebbero quindi pesare sui prossimi bilanci.

Sul fronte delle cessioni, Provedel, Gila, Romagnoli e Artistico hanno generato 23,08 milioni di entrate e una plusvalenza di 16,77 milioni. Dia e Ratkov sono invece partiti in prestito con riscatti complessivi per 21,1 milioni, ma con condizioni differenti: per Dia il riscatto dipenderà dalla salvezza del Rennes, mentre per Ratkov servono 15 gol e 20 presenze con il Levante, traguardi al momento ancora lontani.

Il quadro resta dunque legato anche alle prossime verifiche economico-finanziarie. A inizio dicembre è attesa la comunicazione della commissione indipendente: solo dopo si capirà se la Lazio potrà muoversi sul mercato di gennaio o dovrà nuovamente fare i conti con il saldo zero. E, inevitabilmente, anche la qualificazione europea potrebbe incidere sulle strategie future del club.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.