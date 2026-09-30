La Lazio rischia il blocco totale del mercato a gennaio: quando il verdetto

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Arriverà oggi, 30 settembre, la fotografia dei conti della Lazio necessaria a valutare l’indice del costo del lavoro allargato del club biancoceleste e quindi a decretare l’apertura totale o parziale o addirittura il blocco del mercato in vista della prossima sessione invernale. La prima non è un’opzione per il club biancoceleste: impossibile essere tornati sotto lo 0,7 e avere quindi un mercato totalmente libero.

L’ultima fotografia aveva restituito un indice pari a 0,82, ben distante quindi dai limiti stabiliti. Se la Lazio dovesse migliorarlo pur rimanendo sopra lo 0,7 andrebbe verso un’altra sessione di calciomercato a saldo zero, se dovesse mantenerlo sugli stessi livelli o addirittura peggiorarlo a quel punto si andrebbe verso un nuovo blocco del mercato. E questa, riporta l’edizione odierna del Messaggero, sembra essere la strada ormai intrapresa dal club biancoceleste.

Il rischio di un nuovo blocco totale del mercato, come accaduto nell’estate 2025, sarebbe concreto secondo il quotidiano. La fotografia di oggi sarà cruciale per stabilire il destino del mercato invernale, ma il verdetto si farà attendere. La nuova commissione infatti darà il responso ufficiale solo a dicembre, a poche settimane dall’apertura di un calciomercato invernale che la Lazio rischia di vivere potendo esclusivamente limitarsi alle cessioni.