Calciomercato Lazio | Ito proposto, ma niente apertura: ha firmato col Valladolid

RASSEGNA STAMPA - Ryotaro Ito era stato proposto alla Lazio, ma il club biancoceleste non ha preso in considerazione l'operazione. Il trequartista giapponese, 28 anni, ha ora firmato con il Valladolid, in Segunda Division, dopo essersi trasferito in Spagna da svincolato.

Ito, ex Sint-Truiden, ha collezionato 110 presenze con il club belga, impreziosite da 19 gol e 14 assist. Il suo nome era stato accostato alla Lazio, che però non ha aperto alla possibilità di tesserarlo, nonostante ci fosse uno slot disponibile per un extracomunitario.

Attualmente la Lazio, scrive il Corriere dello Sport, ha ancora due posti liberi tra gli over 22, ma soltanto uno può essere occupato fuori dalle finestre di mercato da un giocatore svincolato con contratto scaduto lo scorso 30 giugno.

Dopo l'arrivo di Diogo Leite, che a settembre ha preso il posto di Romagnoli, e l'addio di Patric, però, non sono previste al momento ulteriori valutazioni sul mercato degli svincolati.