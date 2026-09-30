Lazio, oggi la ripresa a Formello: Gattuso ancora a gruppo ridotto

RASSEGNA STAMPA - Dopo due giorni di riposo concessi da Gennaro Gattuso, ripartiranno oggi i lavori nel centro sportivo di Formello. L’appuntamento per la Lazio è fissato per il pomeriggio odierno, quando il tecnico biancoceleste dovrà fare ancora i conti con un gruppo fortemente ridotto. Come scrive anche l’edizione odierna del Messaggero mancano infatti gli otto nazionali, attesi ancora da due match ciascuno, mentre sarà da valutare poi il graduale rientro in gruppo dei giocatori pronti a lasciare l’infermeria. Sabato a Formello il match a porte chiuse contro la Juve Stabia potrà dare l’idea di qualche prova in vista della gara contro il Monza, la cui preparazione vera e propria inizierà tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele