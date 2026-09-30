Francia - Italia, a dirigere il match una squadra arbitrale spagnola

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto pronto per la terza partita di Nations League dell’Italia che, venerdì 2 ottobre, scenderà in campo alle 20.45 contro la Francia.

La sfida sarà diretta dallo spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Ayuso e Canaero. IV Uomo Munuera mentre al VAR ci sarà Cuadra Fernandez e con Valentin Gomez all’AVAR.

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