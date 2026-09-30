Euro 2032, oggi la FIGC comunicherà gli stadi: sì a Pietralata. Il Flaminio…

RASSEGNA STAMPA - Dopo la lista preliminare nella giornata di oggi la FIGC sarà chiamata a inviare alle UEFA i dossier degli stadi italiani candidati a ospitare le gare di Euro 2032. Sarà un passaggio cruciale per il torneo che Italia e Turchia organizzeranno insieme e toccherà poi alla UEFA portare avanti ulteriori scremature.

Saranno tra gli undici e i dodici gli impianti inseriti nella documentazione dalla FIGC. Alla UEFA poi il compito di valutare la situazione di ogni struttura per arrivare ai cinque stadi candidati a ospitare la rassegna insieme agli stati turchi. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport saranno valutati gli stadi ma anche il contesto urbano delle candidature, che saranno già ridotte rispetto alle sedici iniziai.

Ci sarà lo Stadium di Torino, anche i futuri stadi di Milano, Cagliari e Pietralata, così come il Franchi, il Maradona, il Barbera, il Via del Mare e l’Arechi. Tre sono invece gli incerti: il San Nicola di Bari, il Ferraris di Genova e il Dall’Ara di Bologna. Altrettanti quelli che invece sono già certi di essere fuori: il progetto di De Laurentiis a Napoli, il Bentegodi di Verona e il Flaminio. L’ipotetico stadio della Lazio non sarà preso in considerazione: il progetto è lontano dall'ottenere il via libera operativo e non rispetta quindi i requisiti previsti dalla UEFA per poter ottenere la candidatura.