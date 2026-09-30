WOMEN | Ufficiali date e orari dalla 4ª alla 6ª di Serie A: quando gioca la Lazio
Dopo il pareggio a reti bianche del Fersini contro il Parma la Lazio Women continua a lavorare a Formello con il derby di sabato alle 18:00 nel mirino. Le biancocelesti saranno ospiti della Roma al Tre Fontane nella seconda giornata Serie A, prima di lasciar spazio alla sosta per le nazionali.
La terza giornata vedrà la Lazio Women impegnata in casa della Ternana sabato 17 alle ore 18:00, per poi tornare tra le mura amiche nel weekend successivo. Proprio in vista del prosieguo del campionato, la FIGC ha reso noti gli appuntamenti dalla quarta alla sesta giornata di Serie A.
La quarta giornata vedrà arrivare a Formello il Como Women domenica 25 ottobre alle ore 12:30, sette giorni più tardi alla stessa ora la Lazio Women sarà ospite dell’Inter per la quinta giornata. Il sesto turno di campionato vedrà invece la squadra di Grassadonia ospitare la Napoli Women domenica 8 novembre alle 18:00.