Lazio, Tavares è tornato a sfrecciare: "Provate a prenderlo" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una stagione opaca e condizionata dai problemi fisici, Nuno Tavares sembra aver ritrovato finalmente passo, continuità e fiducia. Il portoghese è tornato a spingere sulla corsia mancina con la sua caratteristica irruenza, diventando una presenza costante per la Lazio.

Nelle prime cinque giornate ha già messo a referto due assist, mostrando di nuovo quella capacità di strappare e creare superiorità che lo aveva contraddistinto al suo arrivo in biancoceleste.

È tornato "Nuno Express": quando parte, fermarlo diventa complicato. E la Lazio ha scelto di sottolinearlo anche sui social, accompagnando un contenuto dedicato al portoghese con una didascalia eloquente: “Provate a prenderlo, se ci riuscite”. Di seguito il video.