Lazio, incrocio pubblico tra Lotito e Bisignani: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nelle scorse ore, nel mondo Lazio, ha tenuto banco il botta e risposta tra l'avvocato Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito, e Luigi Bisignani. Nel cuore di Roma, alla Galleria Alberto Sordi, è arrivato anche il primo incrocio pubblico tra Lotito e Bisignani, dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura di Roma, in cui quest'ultimo risulta indagato.

Entrambi erano presenti alla presentazione del libro 'Il coraggio di governare' di Roberto Occhiuto, attuale presidente della regione Calabria. Disposti lontani tra loro nella platea dei presenti, non ci sono stati contatti diretti a favore di telecamera, di fatto ognuno ha ignorato l'altro.

Il legame tra Occhiuto e Lotito ha al centro proprio la Calabria: il numero uno biancoceleste in estate ha acquisito la Reggina, mentre, nell'ottica di una probabile candidatura alle politiche del 2027, lo scorso fine settimana ha fortemente sponsorizzato l'elezione di Roscioli alle suppletive di Reggio per il seggio alla Camera. Tra Occhiuto e Bisignani invece il rapporto risale ai primi anni duemila, tutto legato alle dinamiche interne di Forza Italia e alla figura di Silvio Berlusconi.