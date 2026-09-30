Lazio, problemi per Przyborek: Gattuso non vuole rischiarlo

Arrivato alla Lazio lo scorso gennaio dal Pogoń Szczecin e accolto come un giovane dalle ottime prospettive, Adrian Przyborek non è ancora riuscito a trovare spazio in prima squadra. Il classe 2007 ha raccolto appena 8 minuti contro il Pisa e il suo inserimento è stato rallentato anche da qualche problema fisico. Ora arriva un nuovo stop: dalla nota dell’infermeria biancoceleste si evince infatti un affaticamento muscolare per il polacco, fermato precauzionalmente per evitare ulteriori problemi.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.