Lazio, problemi per Przyborek: Gattuso non vuole rischiarlo

30.09.2026 18:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, problemi per Przyborek: Gattuso non vuole rischiarlo

Arrivato alla Lazio lo scorso gennaio dal Pogoń Szczecin e accolto come un giovane dalle ottime prospettive, Adrian Przyborek non è ancora riuscito a trovare spazio in prima squadra. Il classe 2007 ha raccolto appena 8 minuti contro il Pisa e il suo inserimento è stato rallentato anche da qualche problema fisico. Ora arriva un nuovo stop: dalla nota dell’infermeria biancoceleste si evince infatti un affaticamento muscolare per il polacco, fermato precauzionalmente per evitare ulteriori problemi.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.